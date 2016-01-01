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تركيا تشتكي المغرب لدى منظمة التجارة العالمية

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 43 دقيقة مضت
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تركيا تشتكي المغرب لدى منظمة التجارة العالمية

أخبارنا المغربية 

تقدمت تركيا، يوم الأربعاء، بشكاية ضد المغرب لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب ما تسميه "رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي. 

وقالت المنظمة في بلاغ لها، إن سبب رفع تركيا للدعوى، يأتي بسبب الإجراء ات المغربية، التي تراها تركيا لا تتناسق مع عدد من البنود الإجرائية والموضوعية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.

 وتعد هذه أول دعوى نزاع أمما منظمة التجارة العالمية يكون المغرب طرفا فيها، وفق ما جاء في صحيفة آخر ساعة.

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