الملك محمد السادس يتكفل بنفقات السفر واقامة رؤساء الدول الجزرية ووفودها المشاركين في قمة المناخ

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح تعرضت الصحفية في راديو بلوس بشرى الضو ، رفقة فريق برنامج "ضربك الضو" ، للاعتداء أمس السبت أمام مقر حزب الاستقلال، ... تفاصيل أكثر