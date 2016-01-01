بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

ظهر الملك محمد السادس بـ" لوك كاجوال" ، ليلة أمس الاثنين، في شوارع مدينة الدار البيضاء ، و هو يقود سيارته رباعية الدفع 4X4 .

و حظيت شابة محجبة من البيضاء بفرصة التقاط صورة مع الملك في جولته الليلية ، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عاهل البلاد قد استقبل زوال أمس الاثنين عبد الإله بنكيران و عينه رئيسا للحكومة المقبلة.