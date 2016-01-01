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بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة) بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

ظهر الملك محمد السادس بـ" لوك كاجوال" ، ليلة أمس الاثنين، في شوارع مدينة الدار البيضاء ، و هو يقود سيارته رباعية الدفع 4X4 .

و حظيت شابة محجبة من البيضاء بفرصة التقاط صورة مع الملك في جولته الليلية ، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عاهل البلاد قد استقبل زوال أمس الاثنين عبد الإله بنكيران و عينه رئيسا للحكومة المقبلة.

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