بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة)
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
ظهر الملك محمد السادس بـ" لوك كاجوال" ، ليلة أمس الاثنين، في شوارع مدينة الدار البيضاء ، و هو يقود سيارته رباعية الدفع 4X4 .
و حظيت شابة محجبة من البيضاء بفرصة التقاط صورة مع الملك في جولته الليلية ، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عاهل البلاد قد استقبل زوال أمس الاثنين عبد الإله بنكيران و عينه رئيسا للحكومة المقبلة.
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