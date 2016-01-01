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المغرب يبدأ إنتاج أول كمية من الغاز انطلاقا من هذا التاريخ

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغرب يبدأ إنتاج أول كمية من الغاز انطلاقا من هذا التاريخ

أخبارنا المغربية 

حققت عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها شركة شاوند انرجي البريطانية في حقل تندرارا  شرق المغرب، تقدما ملموسا . 

و قال موقع "انترفاكس انرجي" أن الشركة تتقدم  بشكل جيد لإنتاج أول كمية من  الغاز المغربي من حقل تندرارة في حدود سنة 2019 ، حيث من المنتظر أن تنهي اختبارات الحفر الأفقي في دجنبر المقبل، بعد نتائج واعدة من اختبارات الآبار العمودية .

للإشارة فإن الشركة البريطانية كانت قد بدأت عملية التنقيب عن الغاز في حقلين بمنطقة تندرارة إقليم فكيك بالجهة الشرقية، شهر مارس الماضي بعد توصلها لاتفاق مع "صندوق الاستثمار في النفط والغاز"، يقضي باقتناء الشركة 55 في المائة من حقوق رخصة التنقيب عن النفط بالمنطقة من أصل 75 في المائة الموجودة في ملكية صندوق الاستثمار في النفط والغاز.

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