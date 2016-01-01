ضربة موجعة قد تصيب الاقتصاد المغربي بسبب الفوسفاط

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن البرلمان الأوروبي سيتدارس مشروع قانون جديد يقضي بوقف استيراد الفوسفاط من المغرب بعد ظهور تقارير تفيد بكون مكوناته غير مطابقة للمعايير المعمول به أوروبيا.

وأضافت ذات المصادر أن التحليلات المنجزة على بعض العينات أظهرت تواجد مادة حديدية بصادرات الفوسفاط الشيء الذي يضعف جودته ويجعله غير مطابق للمعايير.

هذا وقد يشكل التصويت على تطبيق الحظر إن تم بالفعل ضربة قوية للاقتصاد المغربي والذي يشكل الفوسفاط أهم صادراته .