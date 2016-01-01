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مشروع لبناء مصفاة لتكرير السكر بميناء ينبع السعودية بشراكة مغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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مشروع لبناء مصفاة لتكرير السكر بميناء ينبع السعودية بشراكة مغربية

شهدت مدينة ينبع السعودية، أمس الأربعاء، حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصفاة الدرة لتكرير السكر، وهو المشروع الذي يعتبر نتاج شراكة بين مجموعة (كوسيمار) المغربية وشركة درة التنمية المتقدمة السعودية.

وأفادت السفارة المغربية بالمملكة العربية السعودية، أن هذا المشروع، سيتم تشييده بميناء ينبع على مساحة 150 ألف متر مربع، برأسمال قدره 713 مليون ريال سعودي (الريال السعودي يعادل نحو 0,26 دولار)، وتمتلك فيه مجموعة "كوسيمار" وشريكها مجموعة "ويلمار" العالمية 49 في المائة، والباقي مجموعة مستثمرين سعوديين، وعلى رأسهم شركة درة التنمية المتقدمة السعودية. 

وأضاف أن القدرة الانتاجية لهذا المشروع، الذي سيوفر 314 فرصة شغل، تهم معالجة 2500 طن من قصب السكر يوميا لإنتاج نحو 800 طن من السكر الأبيض في السنة.

وجرى الحفل الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور محافظ ينبع مساعد بن يحيى السليم، ومسؤولين عن الهيئة الملكية لتطوير ينبع، وممثلين عن الشركات المساهمة والمتعاونة في المشروع، بالإضافة إلى نائب سفير صاحب الجلالة بالمملكة سعيد حال. 

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