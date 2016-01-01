المغاربة مهددون بإلغاء موسمي الحج والعمرة القادمين ، وهذا هو السبب...
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
يبدو أن اقرار المفاجئ وغير المدروس الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا والقاضي برفع رسوم تأشيرتي الحج والعمرة بحوالي 5500 درهم سيكون له عواقب وخيمة سواء على وكالات الأسفار المغربية أو الحجاج والمعتمرين المغاربة الذين كانوا يخططون لزيارة الأراضي المقدسة خلال الموسم الحالي.
فقد أفادت من داخل فيدرالية وكالات الأسفار المغربية أن الاجتماع الذي عقده المنتسبون إليها خلص إلى رفض هذه الزيادات غير المعقولة والدعوة إلى مقاطعة كل أنشطة السياحة الدينية التي تنظمها المملكة العربية السعودية.
وأضاف ذات المصدر أن وكالات الأسفار تحاول التنسيق فيما بينها لإصدار قرار موحد يقضي بإلغاء كافة عروض الحج والعمرة إسوة بدول أخرى لم تتقبل هذا القرار الجائر برفع الرسوم كمصر وتركيا والأرضن الذين قرروا رسميا المقاطعة لعام كامل.
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