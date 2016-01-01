بنك المغرب: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنسبة 16,8 في المائة إلى حدود 7 أكتوبر 2016

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 250 مليار درهم، وذلك إلى حدود 7 أكتوبر 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,8 بالمائة على أساس سنوي.



وأوضح البنك، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية، أنه من أسبوع لآخر سجلت هذه الاحتياطات انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة.



وأضاف البنك أنه ضخ، خلال الفترة ما بين 6 و12 أكتوبر 2016، ما مجموعه 22,1 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، مشيرا إلى أنه منح ما مجموعه 4,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.



وسجل المعدل البنكي خلال هذه الفترة انخفاضا هم نقطتين ليستقر عند 2,26 في المائة، كما تراجع حجم المبادلات من 3,8 مليار درهم إلى 2,9 مليار درهم.



وخلال طلب العروض ليوم 12 أكتوبر، ضخ بنك المغرب مبلغ 16 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام.



وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 2 في المائة ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 15,6 بالمائة، مشيرا الى أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى الارتفاع في قيم قطاعات "البناء ومواد البناء" ب3,6 في المائة و"الاتصالات السلكية واللاسلكية" ب2,3 في المائة، و"الأبناك" ب1,4 في المائة،



وفي ما يتعلق بحجم المبادلات، فبعد أن سجلت مبلغا إجماليا قدره 134,7 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، أشار البنك إلى أن حجمها ارتفع إلى 181,8 مليار درهم، منها 158,5 مليون درهم تحقق في السوق المركزية "الأسهم". من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أن وتيرة تطور المجمع م 3 ارتفعت بنسبة 5,5 بالمائة في غشت بعد تسجيل 5 بالمئة في يوليوز 2016، مفسرا هذا التطور بارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المئة وب3,9 في المئة من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية بعد أن سجلا انخفاضا على التولي 2,4 و3,4 في المئة في يوليوز.



وبالمقابل، تراجع معدل نمو حسابات الادخار لدى البنوك من 7,4 في المائة إلى 6,9 في المائة، والرواج الائتماني من 6,2 في المائة إلى 6 في المائة.



كما عرفت قيمة الدرهم ارتفاعا خلال الاسبوع الممتد من 6 إلى 12 أكتوبر 2016 ب0,66 في المائة مقابل الأورو، وتراجعا ب1,03 في المائة مقابل الدولار، يضيف بنك المغرب.