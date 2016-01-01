بعد حوادث الاعتداء على السياح، الصحف الإسبانية تعلن انتهاء عهد الأمن السياحي بالمغرب

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

نشرت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الاسبانية تقريرا مطولا تناولت من خلاله حوادث الاعتداء المتكررة التي طالت في الآونة الأخيرة عددا من السياح الأجانب، متسائلة عما إذا كان عهد الأمن السياحي بالمغرب قد ولى.

الصحيفة قامت بنشر جرد عن حالات الاعتداء التي تعرض لها الأجانب بالمغرب مؤخرا، والتي كان آخرها السائحة الهولاندية التي اعتدى عليها أربعيني بالسلاح الأبيض بفاس، وقبلها الأسرة الهولندية التي كاد أن "يشرملها " شاب قرب مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وصاحب السيرك الإيطالي الذي قتل بالقنيطرة، بالإضافة إلى الاعتداء الذي طال مجموعة من الدراجين القادمين من مليلية قرب الناضور.

هذا وشددت الصحيفة في تقريرها أن معظم الضحايا صرحوا بأن المعتدين لم يكن هدفهم السرقة مما يفتح المجال أمام فرضية العمل الإرهابي المعزول.

وأضافت إلكونفيدينسيال أن الأمن الوطني المغربي ظل يؤكد على أن تلك الاعتداءات تظل معزولة ويقوم بها أشخاص إمام تحت تأثير المخدرات أو يعانون من اضرابات عقلية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن عدد السياح الوافدين على المغرب قد تأثر كثيرا بفعل هذه الاعتداءات، حيث انخفض بنسبة تقارب 4.3 بالمائة خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري مما دفع بالحكومة المغربية إلى محاولة الترويج للمغرب كوجهة سياحية بأسواق جديدة كالصين وروسيا.