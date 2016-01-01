إضراب مضيفي الطيران يشل رحلات طائرات "لارام" و ادارة الشركة تصف الإضراب بالعشوائي

أخبارنا المغربية :

في بلاغ صادر عن إدارة مجموعة الخطوط الملكية المغربية ، عبرت الاخيرة عن شجبها لما وصفته بالإضراب العشوائي الذي نفذه أعضاء من الطاقم التجاري "المضيفون والمضيفات" التابع لشركتها الفرعية أطلس للخدمات المتعددة.

و في ذات البلاغ استغربت إدارة "لارام" من هذا القرار، خصوصا أن الاجتماع الذي جمع الإدارة و المضربين اتسم بروح المسؤولية وأسفر عن اتفاق بين الطرفين لمواصلة الحوار، وفق ما ورد في البلاغ.

و حسب نفس المصدر، نددت المجموعة الوطنية بهذا القرار غير المشروع الذي يرمي لجعل المسافرين والمواطنين رهائن دون إشعار مسبق، تعمل الخطوط الملكية المغربية على بذل أقصى جهودها لتأمين غالبية رحلاتها.

و أضاف البلاغ أنه تجنبا لأي اضطراب في حركة النقل، فجميع موظفي الشركة معبؤون لخدمة الزبناء من أجل التخفيف من الإزعاج الذي قد تسببه هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية.

و دعت الخطوط الملكية المغربية، التي تتابع الوضع عن كثب، زبنائها للتأكد من برنامج رحلاتهم عبر موقعها الالكتروني.