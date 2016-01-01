الرئيسية | اقتصاد | هذه أسباب الارتفاع الصاروخي لثمن العدس بالمغرب

هذه أسباب الارتفاع الصاروخي لثمن العدس بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه أسباب الارتفاع الصاروخي لثمن العدس بالمغرب هذه أسباب الارتفاع الصاروخي لثمن العدس بالمغرب

أخبارنا المغربية :

تعرف مادة العدس ارتفاعا كبيرا في ثمنها بلغ حوالي 30 درهما، فضلا عن اختفائها من محلات البقالة.

و نقلت يومية "أخبار اليوم" عن خالد بنسليمان أحد مهنيي الحبوب ومزودي السوق الوطنية بالقطاني ، أن السبب الرئيسي للزيادة في سعر العدس يعود إلى موجة الجفاف التي ضربت عددا من المناطق الفلاحية المعروفة بزراعة هذا المنتوج، بحيث لم تتجاوز حصيلة المنتوج خلال هذا العام نصف ما ينتجه المغرب في المواسم العادية والذي يغطي 70 إلى 80 في المائة من احتياجاته.

إلى جانب المضاربات حيث هناك ضغط يمارسه الوسطاء في اتجاه رفع هوامش ربحهم علما أن الفلاحين يبيعون منتجاتهم بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام. 

سبب آخر لهذا الارتفاع حسب مصادر وزارية يعود إلى الكلفة العالية للعدس المستورد.

مجموع المشاهدات: 2096 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات