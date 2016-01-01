هذه أسباب الارتفاع الصاروخي لثمن العدس بالمغرب
أخبارنا المغربية :
تعرف مادة العدس ارتفاعا كبيرا في ثمنها بلغ حوالي 30 درهما، فضلا عن اختفائها من محلات البقالة.
و نقلت يومية "أخبار اليوم" عن خالد بنسليمان أحد مهنيي الحبوب ومزودي السوق الوطنية بالقطاني ، أن السبب الرئيسي للزيادة في سعر العدس يعود إلى موجة الجفاف التي ضربت عددا من المناطق الفلاحية المعروفة بزراعة هذا المنتوج، بحيث لم تتجاوز حصيلة المنتوج خلال هذا العام نصف ما ينتجه المغرب في المواسم العادية والذي يغطي 70 إلى 80 في المائة من احتياجاته.
إلى جانب المضاربات حيث هناك ضغط يمارسه الوسطاء في اتجاه رفع هوامش ربحهم علما أن الفلاحين يبيعون منتجاتهم بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام.
سبب آخر لهذا الارتفاع حسب مصادر وزارية يعود إلى الكلفة العالية للعدس المستورد.
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