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"التجاري وفا بنك" يوقع اتفاقا لشراء 75 في المائة من بنك رواندي

بواسطة أخبارنا المغربية ــ رويترز ساعة واحدة مضت
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"التجاري وفا بنك" يوقع اتفاقا لشراء 75 في المائة من بنك رواندي

 

قال التجاري وفا بنك، فرع الهولدينغ الملكي المالي، أحد أكبر المصارف المغربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري إنه وقع اتفاقا لشراء "كوجي بنك" الرواندي، أكبر ثالث أكبر مصرف في رواندا من حيث الأصول التي بلغت 167.5 مليار فرنك رواندي (226 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من 2015 وفقا للبنك.

وقال الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك محمد الكتاني بعد توقيع الاتفاق إن المصرف وقع مذكرة تفاهم لشراء حصة نسبتها 75 بالمائة في كوجي بنك. وذكر بيان من مكتب الرئيس الرواندي أن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 41 مليون دولار.

وشأنه شأن شركات مغربية كبيرة أخرى يتوسع "التجاري وفا بنك" في إفريقيا ولديه وحدات تابعة في تونس وساحل العاج والسنغال ومالي ودول أخرى بالإضافة إلى فروع في أوروبا.

وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رواندا التي وصلها أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اشترى التجاري "وفا بنك" أنشطة بنك باركليز البريطاني في مصر لكن المصرفين لم يكشفا عن قيمة الصفقة على الرغم من أن مصادر قالت لرويترز من قبل إنهم قيموا الأنشطة بنحو 400 مليون دولار.

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