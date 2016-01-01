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استنفار بمطارات المغرب والمئات من المسافرين يحتجون

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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استنفار بمطارات المغرب والمئات من المسافرين يحتجون

أخبارنا المغربية :

احتج المئات من المسافرين المغاربة بمختلف مطارات المملكة، صباح الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية بسبب بسبب حالة الاستنفار الأمني الذي تعرفه معظم مطارات المملكة .

ولم يتمكن المسافرون من التوجه إلى البلدان التي كانوا يقصدونها بفعل الإضراب الذي دشنه المضيفون والجويون، دون أن يتم الاتصال بهم لإرجاء رحلاتهم إلى مواعيد جديدة.

وكشفت مصادر نقابية لـ"المساء" أن الأزمة التي اندلعت بين المضيفين وإدارة الخطوط الملكية المغربية لم يتم حلها، إلى حدود صباح اليوم الأربعاء، مشيرة غلى أن المضيفين الجويين المضربين عن العمل قرروا، بالموازاة مع حركتهم الاحتجاجية، تنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مقر الشركة بعمالة مقاطعة الحي الحسني.

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