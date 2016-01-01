الرئيسية | اقتصاد | خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها

خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح 

أكد تقرير صادر عن مركز الابتكار التكنولوجي الامريكي ، أن المغرب خسر 320 مليون دولار بسبب حظر الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية، عبر بروطوكول الأنترنت "Voip" في عدد من التطبيقات كالواتساب و السكايب .

و رصد التقرير قيمة الخسارة التي تكبدتها عدد من الدول جراء قرار حظر "Voip" ، حيث خسرت الهند ما قيمته 968 مليون دولار و بلغت خسارة العربية السعودية ما مجموعه 465 مليار دولار و  البرازيل بـ72 مليون دولار ، بينما خسرت الجزائر 20 مليون دولار.

و أوضح مختصون أن استخدام هذه التطبيقات يشكل ربحا يعادل 0.23% من الناتج الوطني الإجمالي.

مجموع المشاهدات: 599 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات