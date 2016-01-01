خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
أكد تقرير صادر عن مركز الابتكار التكنولوجي الامريكي ، أن المغرب خسر 320 مليون دولار بسبب حظر الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية، عبر بروطوكول الأنترنت "Voip" في عدد من التطبيقات كالواتساب و السكايب .
و رصد التقرير قيمة الخسارة التي تكبدتها عدد من الدول جراء قرار حظر "Voip" ، حيث خسرت الهند ما قيمته 968 مليون دولار و بلغت خسارة العربية السعودية ما مجموعه 465 مليار دولار و البرازيل بـ72 مليون دولار ، بينما خسرت الجزائر 20 مليون دولار.
و أوضح مختصون أن استخدام هذه التطبيقات يشكل ربحا يعادل 0.23% من الناتج الوطني الإجمالي.
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