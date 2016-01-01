يتيم يردُّ على إساءة "القمش" للنبي بـ"واعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين"

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

ردا على مقال لكاتبه عبد الكريم القمش المنشور في جريدة " آخر ساعة" والذي تهجم فيه على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعته بـ"زير نساء" واستغلاله لزعامته لغشباع رغباته الجنسية، وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، صاحب المقال بالجاهل، معنونا ما كتبه على صفحته في الفايسبوك بـ" واعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين.."

وزاد يتيم : " في توقيت غريب تصاعدت من قبل بعض النكرات تهجمات على النبي صلى الله عليه وسلم الواضح منها رغبة واضحة في الاستفزاز واستدراج البعض لمواقف منفعلة وصرف النظر عن جوهر النقاش السياسي وأزمة حزب ومشروع التحكم"، مضيفا "وإذا كان من المفهوم أن يمس المغاربة كشعب مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن المولى إدريس الأول وبايع إدريس الثاني وهو في بطن أمه تيمنا بعنصر الشرف وانحدارهم من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما زال يولي لآل البيت والأشراف محبة خاصة ، فينبغي الإشارة إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف على طول التاريخ ولم ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم

و استرسل يتيم في تدوينته:" حسب رأيي فان الدعوة أو تنظيم مسيرة ضد هؤلاء النكرات سيخدم رغبتهم الدفينة في تحريف النقاش السياسي ورغبتهم في التحول إلى أبطال ومضطهدين لحرية الفكر .. ..أرى والله أعلم أن نعمل بوصية رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم :" واعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين " .