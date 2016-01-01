تقرير: فرنسا في ريادة المُستثمرين بالمغرب .. والإمارات تزيح إسبانيا من المركز الثاني
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
كشف تقريرٌ اقتصادي ومالي يُرافق مشروع قانون المالية لسنة 2017 عن كون البنية القطاعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، شهدت تحولات عميقة خلال الفترة المُمتدة ما بين 2000 و 2015.
وأفـاد التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لـوزارة الاقتصاد والمالية، أن تحليل التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، أبان عن ريادة فرنسا على مستوى الاستثمارات الخارجية، إذ اعتبرت المُستثمر الأول في المغرب بـ 38 في المئة من مجموع هذه الاستثمارات خلال الفترة ما بين 2008-2015، مقابل 49 في المئة خلال الفترة مابين 2000-2007، فيما انتقلت إسبانيا خلال الفترتين من مرتبة ثاني إلى ثالث مستثمر في المغرب بحصة 5,4 في المئة في المتوسط مقابل 21,1 في المئة.
ومن جهتها، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثاني مستثمر في المغرب بحصة 13,4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة ما بين 2008-2015، مقابل 3,6 في المئة فقط خلال الفترة الأولى.
ومن جانبها، انتقلت الولايات المتحدة خلال الفترتين، من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة في ترتيب المستثمرين في المغرب، حيث مثلت 5,4 في المئة من مجموع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 3 في المئة، وارتفعت التدفقات من 4,9 إلى 13,9 مليار درهم ما بين الفترتين.
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