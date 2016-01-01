الرئيسية | اقتصاد | أيام سوداء تنتظر المغاربة...الغازوال قد يتجاوز عتبة 11 درهم للتر قبل متم السنة

أيام سوداء تنتظر المغاربة...الغازوال قد يتجاوز عتبة 11 درهم للتر قبل متم السنة

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أيام سوداء تنتظر المغاربة...الغازوال قد يتجاوز عتبة 11 درهم للتر قبل متم السنة

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

يبدو أن قرار بنكيران "المشؤوم" القاضي بتحرير أسعار المحروقات سيقود المغاربة إلى الهاوية في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء موجة الانخفاض "الاستثنائية" في سعر النفط عالميا والتي لم يستفد منها المواطنون بالمرة وراكمت خلالها شركات التوزيع أرباح طائلة بتواطئ مكشوف مع الحكومة وذلك بشهادة والي بنك المغرب شخصيا.

فبعد الاتفاق الأخير لأعضاء منظمة أوبك والقاضي بإنعاش الأسعار ودفعها للارتفاع تدريجيا لجعلها تتجاوز عتبة 70 دولار، من المنتظر أن يشهد سعر الغازوال والبنزين قفزة كبيرة في الأيام القادمة، وهو ما بدأنا نحس به منذ منتصف هذا الشهر بعدما سجلت محطات التوزيع أسعارا تفوق 9 دراهم للتر بالنسبة للمازوط، إذ توقع المحللون الاقتصاديون أن يصل سعره متم السنة الجارية إلى 11 درهما للتر، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار وسائل النقل وجل المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات