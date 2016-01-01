سعر العدس في الأسواق يبدأ بالتراجع بعد القرار الحكومي لتنكشف ألاعيب التجار

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفادت مصادر مهنية أن أسعار العدس بالأسواق بدأت بالفعل تنخفض بشكل ملموس وذلك مباشرة بعد إعلان الحكومة رسميا عن إلغائها لرسوم الاستيراد المفروضة عليه والمحددة في 40 في المائة إلى غاية يونيو القادم.

وأرجعت مصادرنا هذا التراجع السريع في الأسعار إلى قيام المحتكرين بطرح سلعهم المخزنة مخافة أن يتسبب فتح باب الاستيراد المنخفض التكلفة في انهيار الأسعار وبالتالي تكبيدهم لخسائر فادحة.

هذا وقد انخفضت أسعار العدس في اليومين السابقين بما يقارب 5 دراهم للكيلوغرام الواحد رغم أن الشحنات التي سيطالها قرار الإعفاء الجمركي لم تصل بعد إلى الأسواق مما يكشف بالملموس التلاعبات الكبيرة التي يقوم بها التجار للرفع من هامش ربحهم بطرق غير مشروعة.