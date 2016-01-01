بنكيران يعول على الخمور والسجائر والقمار لإنعاش ميزانية حكومته القادمة

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

يراهن مشروع قانون المالية الجديدة الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها بشكل كبير على المداخيل المحصلة من الضرائب المفروضة على الخمور والتبغ وألعاب القمار لإنعاش موارد الخزينة والتي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية.

وحسب القانون المالي الجديد، فإن خزينة الدولة من المتوقع أن تحصل من وراء مبيعات المشروبات الكحولية على حوالي 125 مليار سنتيم بالإضافة إلى 916 مليار سنتيم أخرى سيمنحها مدمنو السجائر للحكومة على شكل ضرائب، دون أن ننسى "القمارة" والذين سيمنحون بنكيران وحكومته 16 مليار سنتيم.

هذا ومن المنتظر أن تشكل هذه المداخيل رقما قياسيا غير مسبوق، الشيء الذي يدل من جهة أخرى على ارتفاع عدد مدمني الكحول والسجائر والقمار في ظل الحكومة الإسلامية خاصة وأن هذه الضرائب تدفع من جيوب المستهلكين.