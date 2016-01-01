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هل تصميم "نحن كازابلانكا" مستنسخ عن علامات تجارية أخرى ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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هل تصميم "نحن كازابلانكا" مستنسخ عن علامات تجارية أخرى ؟

أخبارنا المغربية 

تسبب "اللوغو" المثير للجدل و المتعلق بـ"نحن كازابلانكا" في ضجة كبيرة بين صفحات الفايسبوك، خاصة بسبب السعر المرتفع الذي تطب تصميمه من طرف شركة أجنبية حيث بلغ 300 مليون سنتيم.

و استنكر الفايسبوكيون غياب أي لمسة إبداعية و لا قيمة مضافة تعبر عن هوية مدينة بحجم الدارالبيضاء، في اللوغو الذي تطلب تصميمه أزيد من  15 شهر .

و الغريب في الأمر، أن الفايسبوكيين تمكنوا من فضح الشركة التي تكلفت بالتصميم، حيث كشفوا أن الأمر يتعلق فقط بنسخ و دمج علامتين تجاريتن سابقتين لمواقع الكترونية، و يتعلق الأمر بـ www.earecasa.org و www.capitalassoc.com

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