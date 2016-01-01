بادو الزاكي ينتقل من كرة القدم إلى العقار ، وهذا هو المشروع الذي سيدشنه غدا
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
من المنتظر أن تشهد مدينة سطات غدا السبت افتتاح الناخب الوطني السابق بادو الزاكي لمشروعه العقاري الفخم والذي كلفه بضعة ملايير من السنتيمات.
المشروع الذي تعثر أكثر من مرة بسبب مشاكل في الصرف الصحي وصعوبات تمويلية وصلت إلى حد عزم مؤسسة بنكية الحجز عليه، يضم عددا من الفيلات والشقق الفاخرة الموجهة للطبقة الغنية.
هذا وسيشهد الافتتاح خضور عدد من الشنصيات المعروفة في عالم الكرة والسياسة والاقتصاد.
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