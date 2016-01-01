بشرى للمغاربة : إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السيارات

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من المتوقع أن يقوم المغرب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبئية بشكل عام من أجل تشجيع استيراد السيارات الإيكولوجية، وفق ما كشف عنه سعيد مولين، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطرقية في حوار له مع مجلة "Finance News".

و قال مولين أن هذه العملية تدخل في إطار تحفيزي ضريبي بدأ مع قطاع النقل الذي ستلغى فيه الرسوم الجمركية المفروضة على وسائل النقل الصديقة للبيئة ابتداء من 2017.

للإشارة فإن مستوردي وموزعي السيارات الكهربائية قد سبق لهم أن طالبوا بإعفائهم بموجب قانون مالية 2017 من خصم ضريبي على القيمة المضافة، يصل إلى 10 في المائة.