سلسلة فنادق "بارسيلو" العالمية تستثمر 20 مليار سنتيم لإقامة فرع فخم لها بهذه المدينة
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أعلنت المجموعة الفندقية العالمية بارسيلو رسميا عن عزمها افتتاح أول فندق لها من فئة 5 نجوم بالمغرب ، وتحديدا بمدينة الدار البيضاء وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع المجموعة المغربية "تيكيدا" من أجل إعادة تأهيل فندق "ريفولي" .
وحسب الشركة العالمية، فإن المبلغ الإجمالي للاستثمار سيفوق 20 مليار سنتيم، سيتحول بموجبه الفندق المذكر إلى فرع لمجموعة بارسيلو من فئة 5 نجوم.
هذا وتتوقع الشركة أن يشرع فندقها الجديد في استقبال الزبناء سنة 2018 ،حيث سيتوفر على 208 غرفة مجهزة على أعلى مستوى.
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