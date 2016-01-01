سلسلة فنادق "بارسيلو" العالمية تستثمر 20 مليار سنتيم لإقامة فرع فخم لها بهذه المدينة

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أعلنت المجموعة الفندقية العالمية بارسيلو رسميا عن عزمها افتتاح أول فندق لها من فئة 5 نجوم بالمغرب ، وتحديدا بمدينة الدار البيضاء وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع المجموعة المغربية "تيكيدا" من أجل إعادة تأهيل فندق "ريفولي" .

وحسب الشركة العالمية، فإن المبلغ الإجمالي للاستثمار سيفوق 20 مليار سنتيم، سيتحول بموجبه الفندق المذكر إلى فرع لمجموعة بارسيلو من فئة 5 نجوم.

هذا وتتوقع الشركة أن يشرع فندقها الجديد في استقبال الزبناء سنة 2018 ،حيث سيتوفر على 208 غرفة مجهزة على أعلى مستوى.