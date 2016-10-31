"الأحرار" يتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي
أخبارنا المغربية
في حالة مشاركته في الحكومة المقبلة، سيتشبث حزب الأحرار بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي، لاستكمال الأوراش الكبرى التي فتحها وزراء الحزب خلال الحكومة المنتهية ولايتها.
و يتعلق الأمر، حسب صحيفة الأخبار، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وهي الأقطاب التي تشرف على مشاريع اقتصادية التي كادت تعصف بالمغرب في بداية الولاية الحكومية.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
يكفي أن الأمانة العامة للحكومة يرأسها تقنوقراط
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟