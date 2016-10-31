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"الأحرار" يتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"الأحرار" يتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي

أخبارنا المغربية 

في حالة مشاركته  في الحكومة المقبلة، سيتشبث حزب الأحرار بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي، لاستكمال الأوراش الكبرى التي فتحها وزراء الحزب خلال الحكومة المنتهية ولايتها.

و يتعلق الأمر، حسب صحيفة الأخبار، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وهي الأقطاب التي تشرف على مشاريع اقتصادية التي كادت تعصف بالمغرب في بداية الولاية الحكومية. 

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1 |
المالية
وزارة الاقتصاد والمالية لا يجب أن تسند لحزب حليف إنما لحزب رئيس الحكومة لكي لا يختلط الحابل بالنابل
يكفي أن الأمانة العامة للحكومة يرأسها تقنوقراط
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 11:22
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