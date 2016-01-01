فضيحة سعد لمجرد تتسبب في فك ارتباطه الإعلاني مع شركة عملاقة للعقارات

أخبارنا المغربية

أوقفت شركة مغربية للعقارات تعاملاتها الإعلانية، مع الفنان المغربي سعد المجرد، على خلفية متابعته من طرف القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب.

و تداولت العديد من الصفحات الإعلانية صورة لسحب إشهار الفنان سعد المجرد، المعروض في اللوائح الإشهارية بشوارع المغرب، للترويج لشقق الشركة.

كما توقفت إعلانات الشركة التي كان يروجها لمجرد بكل من اليوتيوب و التلفزيون بسبب الفضيحة، التي ما زالت بين يدي القضاء الفرنسي.

واختارت الشركة تعويض سعد بالكوميدي حمزة الفيلالي، الذي ظهر يوم أمس الاثنين 31 أكتوبر الماضي، في وصلة إشهارية جديدة يروج من خلالها لعروض الشركة الجديدة.

و يأتي قرار الشركة بعد قرار مماثل لشركة بيبسي العالمية للمشروبات التي قررت بدورها توقيف إعلان تلفزي يظهر فيه المجرد كعلامة ترويجية للمشروب.