فضيحة سعد لمجرد تتسبب في فك ارتباطه الإعلاني مع شركة عملاقة للعقارات
أخبارنا المغربية
أوقفت شركة مغربية للعقارات تعاملاتها الإعلانية، مع الفنان المغربي سعد المجرد، على خلفية متابعته من طرف القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب.
و تداولت العديد من الصفحات الإعلانية صورة لسحب إشهار الفنان سعد المجرد، المعروض في اللوائح الإشهارية بشوارع المغرب، للترويج لشقق الشركة.
كما توقفت إعلانات الشركة التي كان يروجها لمجرد بكل من اليوتيوب و التلفزيون بسبب الفضيحة، التي ما زالت بين يدي القضاء الفرنسي.
واختارت الشركة تعويض سعد بالكوميدي حمزة الفيلالي، الذي ظهر يوم أمس الاثنين 31 أكتوبر الماضي، في وصلة إشهارية جديدة يروج من خلالها لعروض الشركة الجديدة.
و يأتي قرار الشركة بعد قرار مماثل لشركة بيبسي العالمية للمشروبات التي قررت بدورها توقيف إعلان تلفزي يظهر فيه المجرد كعلامة ترويجية للمشروب.
شاشة أخبارنا
مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
اخبارنا المغربية : قال ابراهيم الراشدي محامي سعد المجرد، ان موكله ذهب ضحية كمين نصب له من طرف شخصين ، و هما فرنسي من اصل جزائري ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟