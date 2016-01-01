إسرائيل تفتح أبوابها لأثرياء المغرب في مجال التكنولوجيا
أخبارنا المغربية
أعلنت إسرائيل عن خطة تسعى من خلالها إلى جذب أموال رواد الأعمال والأثرياء المغاربة مقابل تسهيلات وإغراأت، خاصة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بثمن تأشيرة لا يتجاوز ألف دولار.
ووفق يومية المساء، فإن رواد الأعمال المغاربة أمام فرصة الانتقال إلى إسرائيل والاستفادة من أجواء البحث العلمي في الدولة العبرية، وتشجيع مؤسسات الدولة الرسمية، حسب ما كشفه علماء في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
و قالت اليومية أن المصالح الإسرائيلية ستباشر إصدار تأشيرة هجرة رواد الأعمال في المجال التكنولوجي بداية من نهاية شهر دجنبر القادم، وأن الخطة الجديدة سيتم بموجبها منح تأشيرات دخول البلاد تمكنهم من التأهل في شركات إسرائيلية للتقنية قبل افتتاح شركاتهم في إسرائيل.
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