مدرسة أمريكية تتخلى عن عقار بالرباط بعد استغلاله مقابل درهم واحد

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تخلت المدرسة الأمريكية بالرباط عن عقار مساحته 22 ألف متر مربع بحي أكدال، وتصل قيمته إلى 65 مليار سنتيم، بعد استغلاله في مشروع خاص لأزيد من 49 سنة مقابل درهم واحد.

و تابعت يومية المساء أن المفاوضات بين الأمريكيين والمجلس الجماعي للرباط للتوصل إلى صيغة كراء تنتهي بالتمليك وصلت إلى الطريق المسدود بعد شهور على نهاية العقد القديم المبرم سنة 1967، بعد تشبث كلا الطرفين بشروطه.