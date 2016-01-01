المغرب يوقع صفقة تطوير طائرات "إف16" مع أمريكا هذه قيمتها

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من أجل تحسين وتطوير أسطول F16، وقع المغرب صفقة تسلح جديدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، بقيمة بلغت 16.3 مليون دولار .

و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وفق ما جاء في يومية المساء، إن عمل عملاق صناعة الطيران الأمريكية لوكهيلد مارتانو على تطوير طائرات المغرب من نوع “إف 16” سينتهي بحلول 9 يونيو من العام 2019.

و أشار بلاغ وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة تأتي في إطار صفقة شملت ثلاث دول هي سنغافورة وتايوان إلى جانب المغرب، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير ودعم وتحسين أسطول مقاتلات إف 16.