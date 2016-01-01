هكذا أوقفت وزارة المالية صفقات بالمليارات حاولت أكاديمية الرباط تمريرها
أخبارنا المغربية
رفضت وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على صفقات ورثتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة ـ الرباط عن الأكاديمية السابقة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم.
و وفق يومية المساء، فقد ردت مصالح المالية على طلب مدير أكاديمية الرباط للتأشير بشكل استثنائي على 33 صفقة تتعلق بالمواد الغذائية بالرفض، بالنظر إلى أنه تم الالتزام بهذه الصفقات وبدء تنفيذها في غياب الميزانية والموافقة المسبقة لمراقب الدولة لدى الأكاديمية، في تناقض مع مقتضيات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى.
وأكدت الوزارة أن الصفقات لا يمكن أن تصبح سارية المفعول بشكل نهائي وقابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة مراقب الدولة عندما يكون الأمر ملزما، وهو الحال بالنسبة لهذه الصفقات.
ونبهت إلى أن المقتضيات القانونية تنص على أن الأكاديميات المحدثة في إطار التقسيم الجديد تحل محل الأكاديميات السابقة، من خلال تحمل الصفقات التي تمت الموافقة عليها، في حين أن الطلبيات التي رفضت المالية التأشير عليها لم تستوف الشروط المطلوبة من أجل تحملها من طرف الأكاديمية الجديدة.
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