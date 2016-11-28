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هذه هي كمية الغاز التي تم اكتشافها بفكيك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه هي كمية الغاز التي تم اكتشافها بفكيك

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعدما أعلنت في وقت سابق اليوم عن نجاح عمليات التنقيب ببئر تندرارة 7، كشفت شركة ساوند إيينيرجي البريطانية عن كمية الغاز الطبيعي الذي تدفق من البئر في اليوم الأول .

بلاغ الشركة أكد أنه مباشرة بعد إحداث الفتحة الاختبراية، تدفق ما يقارب 2.6 مليون متر مكعب من الغاز لطبيعي ، وهي كمية مشجعة جدا قد تدل على وجود احتياطي ضخم من المادة الحيوية في باطن الأرض.

 

 

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1 | عكاشة أبو حفصة .
... من شر حاسد اذا حسد .
خمسة واخميس في عين ابليس - عين الحسود فيها عود . ارجوا السرية في اعطاء مثل هذه المعلومات . اننا تحت اعينهم الله يستر واخلاص .
يا ربي اتكمل بخير - اقروا يا سادة يا كرام سوره القلق و سورة الناس .

- عكاشة ابو حفصة .
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 06:52
2 | عبد الله
الريع لا يترك أي شيء للمغاربة
كل خيرات المغرب تذهب إلى اللصوص الكبار
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1
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 06:57
3 | عابر سبيل
بشرى لكل المغاربة
صافي مغديش نبقاوسخن في برد بالمجامر غادي ولي عدنا شوفاج وبوطا كاز غادي ولي غير ب 10 دراهم ?????????????????????
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 07:09
4 | محمد
شاط الخير
اوا الغاز هاهو موجود والبوطا دا الغاز كالك غادي تولي 100 درهم
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 07:14
5 | تدويخ الناس عن غلاء البنزين داخلا
إعطاء الأدوية وهمية لكي لا ينتبهوا الناس إلى غلاء البنزين وأشياء أخرى مهزلة ههه
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1
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 07:19
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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