هذه هي كمية الغاز التي تم اكتشافها بفكيك

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعدما أعلنت في وقت سابق اليوم عن نجاح عمليات التنقيب ببئر تندرارة 7، كشفت شركة ساوند إيينيرجي البريطانية عن كمية الغاز الطبيعي الذي تدفق من البئر في اليوم الأول .

بلاغ الشركة أكد أنه مباشرة بعد إحداث الفتحة الاختبراية، تدفق ما يقارب 2.6 مليون متر مكعب من الغاز لطبيعي ، وهي كمية مشجعة جدا قد تدل على وجود احتياطي ضخم من المادة الحيوية في باطن الأرض.