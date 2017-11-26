المشاكل والإكراهات توحد ضحايا مقاولتي بجهة بني ملال خنيفرة

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

إلتأمت التنسيقية الجهوية لضحايا مقاولتي بجهة خنيفرة بني ملال، يوم السبت 26/11/2017 للتشاور في الإكراهات التي يعانيها الشباب المقاولين وبلورة حلول كفيلة لإخراجهم من الورطة العمدية، التي انتهجتها الحكومة في إطار سياسة التشغيل الذاتي، والتي جعلت من هذه الفئة مختبرا أوليا للتجارب الفاشلة ضمن السياسة الرامية للقضاء على معضلة البطالة، ما اضحى معه هؤلاء الشباب مهددين بالسجن نتيجة لفشل مشاريعهم بسبب تخلي الشركاء والدولة عن التزاماتهم نحوهم.

و تداول المجتمعون المنتمون للأقاليم الخمسة بالجهة المقترحات القانونية والسياسية والاجتماعية الكفيلة بإخراج الشباب من هذه الوضعية، ليقرروا بالإجماع رفع ورقة عمل جهوية ضمنتها في توصيات موجهة إلى التنسيقية الوطنية في إطار الاتحاد الوطني لشباب مقاولتي، من أجل ضمها إلى ورقة العمل المشكلة لأرضية الجمع العام الوطني المقبل ..

وانتدب الشباب المقاول بالجهة ثلاتة أعضاء من نفس الجهة للهيئة التقريرية التي ستشرف على صياغة وإعداد برنامج عمل الجمع المذكور الذي ستحدده الهيأة المذكورة، حالما تنهي جميع التنسيقيات لقاءاتها الجهوية خلال هذا الشهر.

وجدير بالذكر، فإن برنامج مقاولتي الذي كانت تراهن عليه حكومة عباس الفاسي من أجل خلق 90 ألف منصب شغل مع إنشاء 30 ألف مقاولة في ظرف سنتين لامتصاص البطالة من خريجي الجامعات والمعاهد من حملة الشواهد ، عرف اكبر فشل على الإطلاق وذلك باعتراف صادر عن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2011 ، حيث لم يتجاوز الهدف المرسوم أكثر من 2000 مقاولة كلها مفلسة وأصحابها محكومين بالإكراه البدني .