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الأمطار تلهب أسعار الخضر و تحطم حاجز 5 دراهم

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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الأمطار تلهب أسعار الخضر و تحطم حاجز 5 دراهم الأمطار تلهب أسعار الخضر و تحطم حاجز 5 دراهم

أخبارنا المغربية 

أشعل تواصل تساقط الأمطار طيلة أزيد من أسبوع لهيب أسعار الخضر في الأسواق المغربية، وارتفع سعر أهم الخضراوات إلى حاجز تعدى الخمسة دراهم للكيلوغرام الواحد. 

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 6 دراهم، بينما وصل سعر الكيلو من البطاطس إلى 5 دراهم، فيما الجزر صعد إلى سعر قياسي غير مسبوق بلغ 7 دراهم، أما سعر البصل فظل في حدود 3 دراهم، ووصل القرع إلى 7 دراهم، والبازلاء (الجلبانة) إلى 12 درهما للكيلوغرام.

وعزا سعيد فريكان، الكاتب العام للجمعية المغربية لمستخدمي ومهنيي سوق الجمل بالدار البيضاء، هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكلفة جني المحاصيل عند هطول الأمطار، وأيضا إلى ما أسماه "شبه انقراض" لليد العاملة الفلاحية.

وقال فريكان، في تصريح ليومية “آخر ساعة”، إن عموم المغاربة يعتقدون خطأ أن سقوط المطر سيؤثر إيجابا على انخفاض أسعار الخضر في الحين، وهو أمر مغلوط، فأغلب المحاصيل المتوفرة في الأسواق حاليا، جرى جنيها قبل أشهر، كما أنها نتاج للري بالتنقيط، وهي قادمة من ضيعات فلاحية حديثة، أما أمطار الخير الحالية فستظهر نتائجها على الأسعار بعد ثلاثة أشهر من الآن.

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