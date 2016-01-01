الرئيسية | اقتصاد | شركة رئيس أمريكي سابق تسعى لشراء مصفاة سامير

شركة رئيس أمريكي سابق تسعى لشراء مصفاة سامير

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شركة رئيس أمريكي سابق تسعى لشراء مصفاة سامير شركة رئيس أمريكي سابق تسعى لشراء مصفاة سامير

أخبارنا المغربية 

جرى إيداع هولدينغ تعود ملكيته إلى جورج بوش، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، لطلب شراء مصفاة "سامير"، بعد أن تم الإعلان عن مباشرة التصفية القضائية لشركة "سامير"، التي أوقفت عملية الإنتاج وتصفية البترول منذ العام الماضي.

و نقلت يومية "آخر ساعة" عن مصادر من داخل إحدى شركات عائلة بوش، المتخصصة في النفط، أنها أبدت اهتماما كبيراً بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة، في القادم من الأيام.

وكان محمد كريمي، السانديك المكلف بمباشرة التصفية القضائية لشركة "سامير"، قد عقد لقاءً مع عاملي المصفاة، يوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، أخبر فيه العاملين بالشركة، بأن هناك مستثمرين يريدون شراء "سامير" دون أن يفصح  عن تفاصيل أخرى.

 
مجموع المشاهدات: 209 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات