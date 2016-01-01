شركة رئيس أمريكي سابق تسعى لشراء مصفاة سامير

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جرى إيداع هولدينغ تعود ملكيته إلى جورج بوش، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، لطلب شراء مصفاة "سامير"، بعد أن تم الإعلان عن مباشرة التصفية القضائية لشركة "سامير"، التي أوقفت عملية الإنتاج وتصفية البترول منذ العام الماضي.

و نقلت يومية "آخر ساعة" عن مصادر من داخل إحدى شركات عائلة بوش، المتخصصة في النفط، أنها أبدت اهتماما كبيراً بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة، في القادم من الأيام.

وكان محمد كريمي، السانديك المكلف بمباشرة التصفية القضائية لشركة "سامير"، قد عقد لقاءً مع عاملي المصفاة، يوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، أخبر فيه العاملين بالشركة، بأن هناك مستثمرين يريدون شراء "سامير" دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى.