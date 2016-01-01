خبر سار للمغاربة بخصوص مصاريف الحج والعمرة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر من وزارة السياحة المغربية أن المملكة السعودية قد قررت بالفعل تعليق العمل بقرارها الجديد والقاضي بالرفع من الرسوم المفروضة على تأشيرات الحج والعمرة.

وحسب مصادرنا، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية قبل أزيد من شهر، لن يدخل حيز التنفيذ وبالتالي فإنه لن تكون هناك أي زيادة في المبالغ التي سيدفعها الحجاج والمعتمرون الراغبون في زيارة بيت الله الحرام.

للإشارة فإن الحجاج عبر العالم عبروا عن سخطهم من قرار المملكة السعودية السابق والذي فرض دفع رسوم إضافية تقدر بأزيد من 5 آلالاف درهم مغربي، لدرجة أن وكالات أسفار من تونس ومصر وتركيا كانت قد قررت التخلي عن عروض الحج والعمرة.