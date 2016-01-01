قرار جديد لـ " أوبك " يهدد بإشعال سوق المحروقات بالمغرب

أخبارنا المغربية

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أخيرا، إلى اتفاق يقضي بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بـ 1.2 مليون برميل يوميا، ليصبح في حدود 32.5 مليون برميل يوميا، وهو ما سيرفع أسعار النفط الدولية إلى الاشتغال.

و وفق ما أوردته يومية "المساء" ، فإن هذا الأمر ستستغله شركات المحروقات بالمغرب من أجل رفع أسعارها إلى مستويات قياسية.

ويجمع الخبراء على أن خفض الإنتاج سيعني مباشرة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية إلى مستويات عالية، والهدف هو العودة إلى المستويات السابقة للأسعار، أي في حدود مائة دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يخلق ارتباكا كبيرا في الأسعار بالمغرب، خاصة أن شركات المحروقات تصر على تطبيق أثمنة مرتفعة مقارنة مع باقي الدول.