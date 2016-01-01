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نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 %

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 % نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 %

أخبارنا المغربية 

بعد أن خفضت الأبناك من نسب الفائدة الخاصة بالقروض العقارية ابتداء من بداية السنة الحالية، والتي قاربت 4.5 في المائة كحد أدنى و5.25 كحد أقصى، من المتوقع أن تنزل هذه النسب إلى ما دون 4 في المائة خلال الأشهر المقبلة. 

و حسب يومية "أخبار اليوم"  في عددها لنهار اليوم ، يرى المهنيون أنه إلى جانب الانخفاض في أسعار العقارات تسمح هذه النسب المخفضة من استقطاب زبناء جدد يحتاجهم سوق العقار الذي أصابه بعض الركود خلال السنين الماضية. 

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