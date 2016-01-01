غريب : رغم متابعته في فضائح "السياش"، عليوة يشارك في الصفقات العمومية
أخبارنا المغربية
ما زال خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي يثير الكثير من الجدل، بعد مشاركة مكتب دراسات تابع له في العديد من الصفقات الحكومية.
و أشارت صحيفة أخبار اليوم، إلى أن آخر صفقة تقدم إليها مكتب عليوة تتعلق بطلب عروض أطلقته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لإنجاز النسخة الثانية من البحث الميداني على المستوى الوطني حول ظاهرة الرشوة.
و تفاجأ مسؤولو الهيئة عند فتحهم الأظرفة، ، في مقرها بحي الرياض، بوجود مكتب خالد عليوة، المعروف باسم (ألكو) ضمن مكاتب الدراسات الثمانية التي تقدمت بالصفقة.
للإشارة فإن القضاء لم يغلق بعد ملف خالد عليوة المتابع بتهمة الفساد و سوء التدبيير عندما كان على رأس القرض العقاري.
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