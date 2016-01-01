غياب المحاسبة يشجع البرلمانيين على إخفاء حقيقة التمويلات الانتخابية
أخبارنا المغربية
أبانت عملية مراجعة الحسابات التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات عن ضعف في توثيق المصاريف المتعلقة، بالتمويلات الانتخابية، الأمر الذي يكشف عن إخفاء البرلمانيين لحقيقتها.
و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن بعض الأحزاب لا تقدم بيانات تفصيلية مصادق عليها من قبل محاسبين عموميين مختصين، علاوة على إخفاء بعض المرشحين للمبالغ المالية الحقيقية التي صرفوها طيلة الحملة الانتخابية، والإبلاغ عن الحصة التي تسلموها من أحزابهم لتمويل هذه الحملات، وهو ما يجعل الاعتمادات المالية غير قابلة للتبرير بالنسبة إلى صنف من المرشحين.
و تابعت نفس اليومية أن الأحزاب تستغل غياب تفعيل الإجراءات الزجرية من أجل التهرب، والتلكؤ في تقديم بيانات بصرف أموال الدعم، وعدم احترام مقتضيات المحاسبة المالية.
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