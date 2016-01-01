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أنباء عن زيادة وشيكة في أجور الموظفين والمستخدمين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أنباء عن زيادة وشيكة في أجور الموظفين والمستخدمين

 

أخبارنا المغربية: سناء الوردي

تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية المهتمة بالشأن النقابي خبرا مفاده عزم الحكومة القادمة إقرار زيادة في أجول الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص مباشرة بعد تشكيلها.

وأضافت ذات المصادر أن هذا القرار جاء بتعليمات ملكية سامية ، وذلك في إطار تجاوب جلالته الدائم مع مطالب شعبه وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأكدت ذات المصدر أن تلك الزيادات ستكون في حدود 10 في المائة ، وسيشرع في صرفها فور الاتفاق مع المركزيات النقابية على مجموعة من النقط العالقة.

هذا ولم يتسن لنا في أخبارنا التأكد من صحة المعلومة في ظل الفراغ المؤسساتي الذي فرضه تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

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