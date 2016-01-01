أورانج تقدم هدية سخية لجميع زبنائها بعد تعويضها لميديتيل

أخبارنا المغربية :

أصبحت " شركة ميديتل" ، ابتداء من اليوم الخميس، تحمل اسم "اورنج"، بعدما تحول فاعل الاتصالات إلى المجموعة الفرنسية المعروفة باللون البرتقالي .

و في أول عروضها التحفيزية ، أعلنت "أورنج"، منح زبنائها 60 دقيقة من المكالمات المجانية، اضافة الى 5 " جيغا " انترنت.

و أفاد المدير العام للشركة بالمغرب ، أن العرض المقدم هو هدية ترحيبية من الشركة الجديدة لبناء علاقة جيدة مع زبنائها في المستقبل.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بإرسال رسائل نصية للمغاربة بالدارجة العامية واللغة الفرنسية، تخبرهم فيها بأن "ميديتل" تحولت رسميا إلى "أورنج".