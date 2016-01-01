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" جرب راك مقولب " : حملة فيسبوكية لفضح الغش في " عبار " المواد الاستهلاكية

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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" جرب راك مقولب " : حملة فيسبوكية لفضح الغش في " عبار " المواد الاستهلاكية

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك عددا من الفيديوهات التي كشفت بالملموس الغش الفاضح الذي يطال بعض المواد الاستهلاكية ، لاسيما فيما يخص الكميات المعلن عنها في الغلاف ، حيث اتضح جليا بعد تجارب عدة وثقت بالصوت و الصورة تلاعبات سافرة فيما يخص الكميات المصرح بها ، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في صفوف رواد الفيسبوك .

الحملة لقيت انتشارا واسعا ، بعدما انطلق عدد من المواطنين في فضح مثل هذه التلاعبات ، حيث طالب رواد الحملة عموم المواطنين بضرورة اختبار كل المواد الاستهلاكية ، و الانطلاق في فضح هذه التجاوزات التي استفحلت بحدة ، من خلال توثيق العملية عبر فيديوهات ، و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، كإجراء من شأنه أن يحد من هذه الإشكالية التي تدر على أصحابها مبالغ مالية ضخمة ، تنتزع جورا و ظلما من جيوب المستهلكين .

العملية تعكس بالملموس مدى الوعي العالي الذي صار يتمتع به المواطن المغربي ، في التعاطي مع كل ما من شأنه أن يمس قدرته الشرائية ، و القضية قد تتطور لتتحول إلى دهاليز القضاء للمطالبة بجبر الضرر الناجم عن حالات الغش المعلنة .

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