ارتفاع عدد السياح الوافدين على أكادير في نونبر الماضي بمعدل 47ر12 في المائة

ارتفع عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر نونبر الماضي وذلك بمعدل 47ر12 في المائة، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 69 ألفا و 345 سائحا ، مقابل 61 ألفا و 659 في نونبر 2015.



واستنادا للمعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة ، فإن هذا التحسن يعزى إلى النتائج الايجابية التي حققتها بعض الاسواق التقليدية التي يفد منها عدد مهم من السياح على أكادير، كما هو الشأن بالنسبة للسوقين الألمانية والفرنسية اللتين استعادتا حيويتهما بالنسبة لهذه الوجهة خلال الشهر الماضي.



وفي هذا السياق، ارتفع عدد الوافدين من السوق الألمانية إلى 13 ألفا و 839 سائحا في نونبر 2016 ، مقابل 7 آلاف و 511 سائحا في نونبر 2015 ، ليحققوا بذلك تحسنا بمعدل 25ر84 في المائة.



كما سجل تحسن في عدد السياح الوافدين على أكادير من السوق الفرنسية وذلك بمعدل 33ر5 في المائة حيث وصل عدد الوافدين من هذه السوق إلى 8 آلاف و 604 سياح في نونبر الماضي ، مقابل 8 آلاف و 169 في الشهر نفسه من سنة 2015.



وحسب المصدر نفسه ، فقد استمر السياح الوافدون على أكادير من مختلف المدن المغربية في احتلال موقع الصدارة بالنسبة لهذه الوجهة، حيث بلغ عددهم 21 ألفا و 370 سائحا ، مقابل 22 ألفا و 793 سائحا في نونبر 2015 (انخفاض بمعدل 24ر6 في المائة).



واستمرت وجهة أكادير خلال شهر نونبر 2016 في تأكيد استعادة مكانتها بالنسبة للسوق الروسية التي توافد منها 1058 سائحا ، مقابل 251 سائحا في نونبر من السنة الماضية ،ليصل بذلك معدل ارتفاع السياح الروس الذين حلوا بأكادير خلال الشهر الماضي إلى 51ر321 في المائة.



وسجل معدل الإقامة في مختلف الفنادق والنوادي والقرى السياحية المصنفة في أكادير خلال نونبر الماضي بعض التحسن ، حيث وصل هذا المعدل إلى 6ر4 أيام بالنسبة لكل سائح ، مقابل 5ر4 أيام في نونبر من سنة 2015.