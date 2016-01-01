الرئيسية | اقتصاد | 30 شركة عملاقة تدخل على خط التنقيب في المغرب

30 شركة عملاقة تدخل على خط التنقيب في المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
30 شركة عملاقة تدخل على خط التنقيب في المغرب

أخبارنا المغربية 

شهد المغرب مؤخرا، انخراط 30 شركة في البحث عن النفط والغاز، الأمر الذي يمثل أكبر مجهود استكشافي في تاريخ المغرب.

و قالت صحيفة العلم، أن العديد من الشركات قد دخلت على الخط من أجل التنقيب على النفط في المغرب، بعد ما أثارت اهتمامها حقول في عموم غرب إفريقيا وفي ما يسمى "الهامش الأطلسي" الممتد من غرب إفريقيا، أبرزها شركات "بي بي وشيفرون" و"ريبسول" الإسبانية. 

مجموع المشاهدات: 3554 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات