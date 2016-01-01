الموظفون على موعد جديد مع الاقتطاع من الأجور مع بداية 2017

أخبارنا المغربية

من المنتظر أن يطبق رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، زيادة جديدة في الاقتطاعات من الأجور لتمويل صناديق التقاعد، تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سيمنح "هدية" للموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تتجلى في زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد، تصل إلى 12 في المائة، بعد نشر قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية، ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، وشرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة.