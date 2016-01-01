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تأخر مشروع مارينا البيضاء يتسبب في غضبة ملكية على المسؤولين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تأخر مشروع مارينا البيضاء يتسبب في غضبة ملكية على المسؤولين

أخبارنا المغربية 

يبدو أن تأخر إطلاق مشروع «مارينا الدار البيضاء» قد تسبب في غضبة ملكية جديدة على مسؤولي المشروع الضخم, حيث سبق للملك  أن باشر جولة تفقدية خاصة للمشروع متحررا من البروتوكول.

و وفق يومية المساء، فقد كان  المدير العام للشركة العامة العقارية، قال أن المشروع سيفتح أبوابه مطلع 2013 إلى نهاية 2014. 

وأفادت الجريدة أن اختلالات رافقت إنجاز المشروع الكبير، نظرا لعدم احترام المهندسين ضوابط وقواعد البناء، والقواعد الصحية، إضافة إلى خرقهم عددا من شروط السلامة التي تفرضها مصالح الوقاية المدنية قبل منح رخص البناء النهائية.

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