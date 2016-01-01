شركة صينية تعتزم إنشاء "تيجيفي" جديد بالمغرب و هذه هي المدن التي سيربط بينها
أخبارنا المغربية
استقبل المكتب الوطني للسكك الحديدية وفدا من شركة سكك حديد الصين "تشاينا ريلواي" ، وفق ما كشفت عنه مجلة "شالنج" على موقعها.
و يعقد الوفد الصيني خلال مدة إقامته في المغرب، اجتماعات ومشاورات تقنية وعدة زيارات ميدانية لإنشاء مشروع الخط عالي السرعة بين مراكش وأكادير.
وجرت الزيارة السابقة للوفد الصيني خلال 20 يونيو الماضي، حيث عقد بالرباط لقاء مع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، وجرى استعراض الدراسات التقنية حول الخط عالي السرعة الذي سيربط في المستقبل مراكش وأكادير.
وتتطلع "تشاينا ريلواي" إلى إبرام عقد بعدة مليارات الدراهم لإنشاء ثاني خط عالي السرعة في المغرب بعد مشروع الـ"تي جي في" بين الدارالبيضاء وطنجة والذي بلغت تكلفته 20 مليار درهم.
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