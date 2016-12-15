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موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 25 دقيقة مضت
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موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا

أخبارنا المغربية :

أعلنت موريتانيا الحرب على مشروع الغاز الذي وقعه المغرب مع نيجيريا في الأيام الأخيرة، إذ لم تكتف الجارة بإشعال فتيل الحرب على الحدود مع المغرب، بل افتعلت مناوشات تهدد بمواجهة عسكرية مع السينغال بذريعة حماية حدودها الجنوبية، وثرواتها البرية والبحرية من انتهاكات مزعومة من قبل محور الرباط ذكار باريس، وذلك في اشارة مباشرة إلى مشروع الربط القاري للغاز بين المغرب ونيجيريا.

و حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها اليوم الخميس ، فان موريتانيا أوقفت صيد القوارب السينغالية في مياهها بناء على ما أسمته تقييم لحجم العائدات الاقتصادية، موردة أن دكار تأخد سنويا 50 ألف طن في حين لا تدفع إلا 250 ألف يورو، وهو ما تعتبره نواكشوط تعويضا رمزيا. 

وأشارت مصادر دبلوماسية، بأن " التقارب بين السنغال والمغرب هو المحرك الخفي للتوتر الحالي بين نواكشط ودكار بذريعة أن تقدم المشاريع الكبرى في محور الرباط دكار باريس يحمل في طياته تضيقا على موريتانيا في العديد من المجالات في مقدمتها الثروات الطاقية"، تضيف ذات اليومية .

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1 | كرماوي
الانقلابيين
ديما تنقولها ونعاودها الانقلابيين والانفصاليين اولاد عمومة مساخيط ربي وعبدو غدارين حتى ولا دمهم لي كيجري فعروقهم صار خبيث يبيعوا والديهم بابخس الاثمنة وماعندهم سوق وبحال هاد النوع من بوزبال تيخصنا نوريو لباباهم اش كيسواو الرجال وكيف ماقال الحسن التاني رحمه الله كبرها تصغار ونغليو دار باباه
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2016/12/15 - 10:46
2 | كوسموس
ا
خيوط اللعبة تحركها العصابة الحاكمة في الجزاءر جارة السوء . اما هذا المسكين فهو مجرد بيذق يحركونه فوق رقعة الشطرنج. كل من يعادي مصالح المغرب مصيره يكون سيء للغاية. وبيننا الايام يا رجل.على المغرب ان يقف مع الشقيقة السنغال في السراء والدراء.
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/12/15 - 10:50
3 | nouha
بمبلغ قدره عشرة ملايير دولار التي جمعتها من المساعدات الدولية. فبعد انخفاض سعر البترول أصبحت الجزائر تقترض من البول زاريو و لا تستطيع الاستثمار حتى في بلادها.
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/12/15 - 10:54
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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