وزارة الداخلية تقرر رفض ميزانية الرباط البالغ قيمتها 95 مليار سنتيم
أخبارنا المغربية
قررت وزارة الداخلية رفض ميزانية العاصمة، ما سيجعل المجلس الجماعي في حالة شلل شبه تام.
و وفق يومية المساء، فقد عبر عدد من أعضاء المجلس عن استغرابهم للتشنج الواضح الذي تتعامل بها السلطة مع المجلس الجماعي للرباط، والذي انطلق برفض ميزانيات المقاطعات، ومحاولة إقالة عدد من الأعضاء عن طريق القضاء الإداري، وصولا إلى رفض ميزانية 2017 التي تقدر بحوالي 95 مليار سنتيم.
وقال هؤلاء إن رفض الميزانية تعبير صريح عن المحاولات الجارية لإقبار العمل الجماعي بعد أن تحملت البلدية، في وقت سابق، عددا من التجاوزات المالية التي تورطت فيها السلطة.
شاشة أخبارنا
أورانج تكشف النقاب عن عرض جديد سيحطم أسعار "الفورفيات" بالمغرب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي أماطت شركت أورانج للاتصالات اليوم عن تفاصيل عروضها الجديدة والتي من شأنها أن تحطم أسعار الفورفيات المعروضة حاليا في السوق الوطنية. العرض ... تفاصيل أكثر
- عاجل: الوزير بوليف يفي بوعده و يزف خبرا سعيدا لأصحاب الدراجات النارية والثلاثية العجلات
- عصابة "جميلات الأوطوسطوب" تقع في قبضة الأمن بسلا وهكذا كن يسطون على ضحاياهن
- مغربي يخطف لقب أفضل طباخ في أضخم برنامج مسابقات طبخ عربي "توب شيف" وهذا ما حصل عليه
- المغرب يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقي .. و زوما رئيسة المفوضية الأفريقية تمتنع عن إعلانه !
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟