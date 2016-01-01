وزارة الداخلية تقرر رفض ميزانية الرباط البالغ قيمتها 95 مليار سنتيم

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قررت وزارة الداخلية رفض ميزانية العاصمة، ما سيجعل المجلس الجماعي في حالة شلل شبه تام.

و وفق يومية المساء، فقد عبر عدد من أعضاء المجلس عن استغرابهم للتشنج الواضح الذي تتعامل بها السلطة مع المجلس الجماعي للرباط، والذي انطلق برفض ميزانيات المقاطعات، ومحاولة إقالة عدد من الأعضاء عن طريق القضاء الإداري، وصولا إلى رفض ميزانية 2017 التي تقدر بحوالي 95 مليار سنتيم.

وقال هؤلاء إن رفض الميزانية تعبير صريح عن المحاولات الجارية لإقبار العمل الجماعي بعد أن تحملت البلدية، في وقت سابق، عددا من التجاوزات المالية التي تورطت فيها السلطة.