الرئيسية | اقتصاد | لهذا السبب سترفع حكومة بنكيران الدعم عن السكر

لهذا السبب سترفع حكومة بنكيران الدعم عن السكر

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لهذا السبب سترفع حكومة بنكيران الدعم عن السكر

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية :

يتوقع البنك الإفريقي للتنمية إلغاء حكومة عبد الاله بنكيران لدعم السكر قريبا، معتمدا على انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المغرب ثلاث نقاط مئوية في العام الحالي نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع ذات البنك أن يناهز النمو في 2016 ما نسبته 1.8 بالمائة. كما توقع البنك في تقريره السنوي بشأن وضع دول شمال إفريقيا، أن يحقق المغرب في العام المقبل نموا بنسبة 3.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن الرباط ستلغي مزيدا من مخصصات الدعم، ولا سيما دعم أسعار السكر.

وكانت إشارات قوية قد بعثتها حكومة عبد الاله بنكيران غير ما مرة بكونها تسير في اتجاه رفع الدعم عن مادة حيوية كالسكر، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات و إلغاء صندوق المقاصة، ما سيضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط ويزيد من لاشعبية قرارات هذه الحكومة.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات