لهذا السبب سترفع حكومة بنكيران الدعم عن السكر

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية :

يتوقع البنك الإفريقي للتنمية إلغاء حكومة عبد الاله بنكيران لدعم السكر قريبا، معتمدا على انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المغرب ثلاث نقاط مئوية في العام الحالي نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع ذات البنك أن يناهز النمو في 2016 ما نسبته 1.8 بالمائة. كما توقع البنك في تقريره السنوي بشأن وضع دول شمال إفريقيا، أن يحقق المغرب في العام المقبل نموا بنسبة 3.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن الرباط ستلغي مزيدا من مخصصات الدعم، ولا سيما دعم أسعار السكر.

وكانت إشارات قوية قد بعثتها حكومة عبد الاله بنكيران غير ما مرة بكونها تسير في اتجاه رفع الدعم عن مادة حيوية كالسكر، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات و إلغاء صندوق المقاصة، ما سيضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط ويزيد من لاشعبية قرارات هذه الحكومة.