مكتب الصرف: انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 19,9 في المائة حتى متم نونبر 2016
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت انخفاضا بنسبة 19,9 في المائة حتى متم شهر نونبر 2016، إذ بلغت 49,193 مليار درهم مقابل 61,431 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر نونبر 2016، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع مقتنيات غاز النفط ومحروقات أخرى بنسبة 16,2 بالمائة، والفحم ومحروقات مماثلة بمعدل 14,1 بالمائة.
وأشار المكتب، في إحصائياته المؤقتة، إلى تراجع المقتنيات من الزيت الخام للنفط .
وأكد أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية فقد ارتفعت الواردات بنسبة 8,3 في المائة (من 341,1 مليار درهم إلى 369,2 مليار درهم متم نونبر 2016)، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى، أساسا، إلى ارتفاع مقتنيات مواد التجهيز (زائد 25,5 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 21,9 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,9 في المائة ) والمواد نصف المصنعة (زائد 5,8 في المائة).
وعرفت المبادلات الخارجية للمغرب، عند متم نونبر 2016، تفاقما في عجز الميزان التجاري بأزيد من 18 في المائة لتصل نسبة العجز إلى 166,031 مليار درهم، مقابل 140,723 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
شاشة أخبارنا
مشا فيها...مديرية الحموشي تحقق ما أحد ضباطها بعد ارتكابه حادثة سير كشفت المستور
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أياما عصيبة تنتظر ضابط شرطة عامل بمدينة سلا بعدما قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح تحقيق معمق معه إثر ارتكابه لحادثة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟