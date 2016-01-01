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مكتب الصرف: انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 19,9 في المائة حتى متم نونبر 2016

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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مكتب الصرف: انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 19,9 في المائة حتى متم نونبر 2016

 

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت انخفاضا بنسبة 19,9 في المائة حتى متم شهر نونبر 2016، إذ بلغت 49,193 مليار درهم مقابل 61,431 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر نونبر 2016، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع مقتنيات غاز النفط ومحروقات أخرى بنسبة 16,2 بالمائة، والفحم ومحروقات مماثلة بمعدل 14,1 بالمائة.

وأشار المكتب، في إحصائياته المؤقتة، إلى تراجع المقتنيات من الزيت الخام للنفط .

وأكد أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية فقد ارتفعت الواردات بنسبة 8,3 في المائة (من 341,1 مليار درهم إلى 369,2 مليار درهم متم نونبر 2016)، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى، أساسا، إلى ارتفاع مقتنيات مواد التجهيز (زائد 25,5 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 21,9 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,9 في المائة ) والمواد نصف المصنعة (زائد 5,8 في المائة).

وعرفت المبادلات الخارجية للمغرب، عند متم نونبر 2016، تفاقما في عجز الميزان التجاري بأزيد من 18 في المائة لتصل نسبة العجز إلى 166,031 مليار درهم، مقابل 140,723 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

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